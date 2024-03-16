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Представители Алтайского края по поручению Губернатора Виктора Томенко посетили Дни Гродненской области Беларуси на Международной выставке-форуме «Россия»

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Представители Алтайского края по поручению Губернатора Виктора Томенко посетили Дни Гродненской области Беларуси на Международной выставке-форуме «Россия»

Директор Постоянного представительства Алтайского края в Москве Николай Борисенко принял участие в торжественной церемонии открытия Дней Гродненской области Республики Беларусь на Международной выставке-форуме «Россия».

Мероприятие прошло в павильоне Республики Беларусь. Участниками Дней Гродненской области стали председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник , Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев , Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой , выдающиеся уроженцы Гродненской области, представители Алтайского края и других российских регионов. Организаторы церемонии рассказали гостям о культурных традициях, туристическом потенциале и природном наследии Гродненской области.

Алтайский край активно сотрудничает с Республикой Беларусь. В марте прошлого года прошло восьмое заседание Двусторонней комиссии по координации сотрудничества между Республикой Беларусь и Алтайским краем с участием Губернатора  Виктора Томенко , заместителя Премьер-министра Леонида Зайца.  Также в июне прошлого года официальная делегация Алтайского края побывала в Гродненской области. В рамках поездки было подписано Соглашение о сотрудничестве между Лидским районным исполнительным комитетом Гродненской области и Шелаболихинским районом Алтайского края. 

Фото: Постоянное представительство Алтайского края в городе Москве

Взято отсюда.

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