5 марта глава города Вячеслав Франк представил депутатам Барнаульской городской Думы отчет об итогах работы администрации города за 2023 год. Руководители предприятий и представители общественности оценили проделанную администрацией работу и определили важные достижения.

По словам, Николая Данилина, директора Барнаульского ДСУ-4, депутата АКЗС, администрации города действительно есть, что показать и о чем рассказать, ведь в 2023-м в краевом центре были реализованы масштабные проекты. Один из таких – реконструкция путепровода на Новом рынке. В решении этого вопроса город получил значительную финансовую поддержку из вышестоящих бюджетов.

«И здесь нужно отдать должное команде администрации города под руководством Вячеслава Генриховича, которая смогла организовать работу так, что выделенные средства были освоены в срок. И результатом стали мосты, дороги, новые трамваи и новые автобусы, которые в этом году поступили в регион”, – отметил Николай Данилин.

Также он дал оценку состоянию дорог в краевой столице:

«Безусловно, нельзя сказать, что все дороги идеальные – нам еще есть к чему стремиться, к тому же есть участки, которые нуждаются в ремонте. Но тем не менее в общем и целом можно поставить твердую четверку с плюсом состоянию городских дорог», – отметил Данилин.

Реализацию программы по догазифиции оценил генеральный директор компании «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко:

«Барнаул как столица Алтайского края закономерно является одним из лидеров реализации программы догазификации. Для участия в ней жители краевой столицы подали 6,5 тысяч заявок. Только в прошлом году природный газ уже поступил в 1,5 тысячи домов, отмечено в докладе главы города. В текущем году мы планируем построить более 100 км сетей на территории Барнаула. И, безусловно, все это благодаря слаженной работе с администрацией города. Мы всегда находим поддержку в решении тех или иных вопросов, которые связаны с реализацией данного поручения президента».

Также Евгений Григоренко отметил, что в своем докладе глава города затронул все сферы, которые касаются жизни горожан. Это и поддержка семей участников СВО, вопросы образования, благоустройства и в целом развития городской среды:

«Цифры говорят сами за себя и подтверждают, что работа администрация Барнаула в 2023 году выполнена на высоком уровне».

Гендиректор холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод» Игорь Куппа, говоря о взаимодействии с администрацией Барнаула, отметил:

«В сфере промышленности мы ежедневно сталкиваемся с вопросами, требующими совместного с решения. Совместно занимаемся организацией благотворительной помощи – неоднократно формировали гуманитарный конвой для отправки в зону проведения спецоперации и освобожденных территорий. Общими усилиями решаем вопросы, связанные с подготовкой профессиональных квалифицированных кадров, чтобы продолжать работу на благо города. Для этого предприятие участвует в программах по повышению профессионального качества образования».

Председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко, оценивая доклад Вячеслава Франка, отметил, что администрация открыта всегда для диалога, прислушивается к проблемам общественности, совместно находя необходимые решения.

«Сегодняшний отчет главы города оставил у меня хорошие впечатления, – заявил Борис Черниченко. – Мне очень нравится, что, работая в Общественной палате города, мы можем принимать непосредственное участие в решении вопросов городского уровня – нас очень часто приглашают на всевозможные обсуждения, выезды. Открытость к диалогу, умение слышать, слушать и понимать, чем живет сегодня общественность – это все сегодня характеризует деятельность нашей администрации».

Председатель Совета женщин при главе города Барнаула Валентина Косинова отметила, что 2023 год оказался для их организации насыщен мероприятиями. Женсовет работал в тесной связке с муниципальной властью.

«Мы сотрудничаем с администрацией города, структурными подразделениями. Наше взаимодействие всегда направлено на положительный результат. Хочу подчеркнуть, что все инициативы и предложения Совета женщин всегда поддерживаются администрацией. На наших заседаниях обязательно присутствуют лично Вячеслав Генрихович, либо его заместители. Ведь вопросы, которые мы выносим на обсуждение, являются актуальными для наших горожан. Мы совместно находим пути, позволяющие решать тот или иной вопрос».

Совет женщин, по словам руководителя, проводит большую работу не только в Барнауле.

«Сегодня мы работаем с самой крупной школой в Славяносербском районе Луганской народной республики. Отправили литературу, подарки детям, компьютеры. Стараемся помочь не только нашим ребятам – дошколятам и школьникам, но и еще и жителям новых территорий», – отметила Валентина Косинова.

В тесном взаимодействии с городскими властями работает и фонд «Защитники Отечества», который помогает военнослужащим и их семьям. По словам руководителя организации Владимира Мидонова, при администрации города создана комиссия по поддержке участников СВО и их семей, в рамках работы которой решаются сложные вопросы, а их от населения поступает много:

«Хочется поблагодарить Вячеслава Генриховича за его позицию, понимание и за то, что он неравнодушен к этой категории населения».

Взято отсюда