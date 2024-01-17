Представители предприятия-производителя органической продукции провели встречу со студентами Алтайского ГАУ

Сегодня, 17 января, в Алтайском государственном аграрном университете представители «КФХ Новицкой Е.В.» рассказали студентам Агрономического факультета о работе предприятия и особенностях производства органической продукции

Во встрече со студентами 3 и 4 курсов Агрономического факультета приняли участие собственники сельхозпредприятия «КФХ Новицкой Е.В.» Елена и Александр Новицкие. Модерировала встречу руководитель Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества в Алтайском крае на базе АГАУ, к.с.-х.н., доцент кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений Ольга Черепанова.

4 декабря в Москве, на площадке II Всероссийского съезда производителей органической продукции представителю «КФХ Новицкой Е.В.» был вручен сертификат соответствия производства органической продукции Роскачества. Таким образом, предприятие стало одним из 6 в Алтайском крае, имеющим такой сертификат. Центр компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества в Алтайском крае на базе АГАУ оказал консультационную поддержку «КФХ Новицкой Е.В.» в оформлении сертификата.

Александр и Елена Новицкие рассказали будущим агрономам о своем предприятии, его деятельности и возделываемых культурах. «КФХ Новицкой Е.В.» в Усть-Калманском районе работает уже 3 года. В собственности предприятия 6000 га земли, на которой выращиваются гречиха, пшеница, рапс, подсолнечник, соя по технологии no-till. Сертификат соответствия производства органической продукции Роскачества предприятием получен на горчицу белую и расторопшу. В 2023 г. предприятие заняло 3 место по сбору урожая в Усть-Калманском районе, но стремится в новом полевом сезоне стать первым.

«Главная проблема, с которой мы столкнулись, и эта проблема характерна для всех сельхозпредприятий сегодня – это нехватка кадров! Начиная с трактористов и комбайнеров и до агрономов. В частности, нам необходим агроном! Считаю, что это сегодня востребованная профессия! Интересная, ответственная, но требующая самоотдачи. Готовы взять студентов Алтайского ГАУ на практику. Тот, кто почувствует, что наше предприятие может стать домом и местом для профессиональной реализации – приглашаем в наш небольшой, но дружный, почти семейный коллектив! Достойную заработную плату гарантируем!», – говорит Александр Новицкий.

Студенты задали собственникам «КФХ Новицкой Е.В.» целый ряд вопросов, касающихся специфики работы предприятия, применяемых агротехнологий, перспектив профессионального роста для молодых специалистов, бытовых условий и т.д.

Ольга Черепанова поблагодарила «КФХ Новицкой Е.В.» за сотрудничество и выразила надежду, что студенты Агрономического факультета АГАУ смогут проходить практику на предприятии и познакомиться с базовыми компетенциями выращивания органической продукции растениеводства.

Фото Константина Пехтерева

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости эл алтай ,