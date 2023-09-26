Представлен к Ордену Мужества: в Барнауле простились с Никитой Кирьяновым

Проститься с Никитой Кирьяновым пришли не только его родные и близкие, но и те, с кем он вместе учился в алтайской школе с первоначальной летной подготовкой, а затем в воронежской академии

В Барнауле простились с 28-летним бортовым механиком Никитой Кирьяновым. Молодой человек погиб в зоне СВО и был одним из трех членов экипажа вертолета Ми-8, который угнал на территорию Украины пилот Максим Кузьминов. Никита Кирьянов, как и еще один член экипажа, штурман Хушбахт Турсунов, не были в курсе плана Кузьминова. Оба они погибли, оставшись верными своему Отечеству.

До последнего надеялись, что Никита жив

Четверо ребят из разных уголков страны прилетели в Барнаул, чтобы лично проститься со своим другом. Молодые люди учились вместе с Никитой Кирьяновым в Воронеже в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

“Никита был очень хорошим человеком. Сразу же показал волевые качества. Был назначен на должность командира отделения в учебном взводе. Учился только на “хорошо” и “отлично”, – вспоминает о своем друге Игорь. Он прилетел на Алтай из Краснодарского края.

Игорь, сокурсник Никиты Кирьянова по Военно-воздушной академии Фото: Толк

Другой сокурсник Кирьянова прилетел из Самары:

“Виделся с ним последний раз на выпуске и не думал, что это наша последняя встреча. А так регулярно созванивались, переписывались. Когда узнали о случившемся, до последнего надеялись, что наш друг жив”.

Также парни вспомнили, что со своей на тот момент будущей женой Никита Кирьянов познакомился в Воронеже. Отношения с Натали его заметно воодушевили, вдохнули в него новые жизненные силы.

Один из класса решил стать военным

Еще до летной школы Никита Кирьянов учился в барнаульском поселке Южный в школе №76. Проститься с ним пришли и его одноклассники.

“Никита один из класса решил стать военным. Мы даже удивились этому тогда. А потом наблюдали, как резко он повзрослел и стал более серьезным и выдержанным человеком”, – вспомнил Кирьянова в его школьные годы одноклассник Владимир.

С Никитой Кирьяновым пришли проститься его одноклассники Фото: Толк

Остальные одноклассники также рассказали, что когда до них дошла страшная новость, никто не верил в ее правдивость.

Молодой человек по имени Денис сказал, что он и сейчас не верит, но уже точно ничего не изменить.

Был совестью взвода

Проститься с Никитой Кирьяновым пришла его учительница по физике в Алтайской школе с первоначальной летной подготовкой Татьяна Плотникова:

“Никита был порядочный, честный, очень тактичный. Переживал за своих друзей, за свой взвод. Я бы сказала, что он был совестью взвода”.

Учительница Никиты Кирьянова Татьяна Плотникова Фото: Толк

Педагог вспомнила, что больше всего Никита Кирьянов любил физику и математику. Плотникова уверена, что, благодаря этому, он и поступил в воронежскую академию:

“О таких учениках можно только мечтать. Мы полувоенная школа, у нас трудно учиться, но он все выдержал потому, что был влюблен в авиацию. Когда врачи вынесли приговор, что он не сможет держать в руках штурвал, для него это был большой удар, но он не сдался и стал инженером”.

Учительница не знает, что конкретно могло произойти в ситуации с угоном вертолета, но она уверена, что первым Никита никогда бы не выстрелил, даже в человека, который посягнул на предательство.

На прощание Татьяна Плотникова принесла с собой фотографии с последнего звонка. На одной из карточек Никита Кирьянов в центре. На его лице счастливая улыбка, а во взгляде большие надежды.

Последний раз виделись в июле

До сих пор не верит в случившееся Владимир – близкий друг Никиты Кирьянова. Молодые люди вместе учились в Алтайской школе с первоначальной летной подготовкой:

Владимир, близкий друг Никиты Кирьянова Фото: Толк

“Никита в июле только был в Барнауле. В отпуск прилетал. Конечно, мы виделись, общались. В голове не укладывается, как могло такое случиться”.

Бойца посмертно представили к ордену Мужества

Старшего лейтенанта хоронили со всеми военными почестями.

Погибшего бойца посмертно представили к Ордену Мужества.

Никита Кирьянов будет покоиться на кладбище в барнаульском поселке Гоньба рядом с могилой его бабушки.