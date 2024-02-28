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Представляем команды VII Фестиваля клубов молодых и будущих избирателей «Мы выбираем будущее»!

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Представляем команды VII Фестиваля клубов молодых и будущих избирателей «Мы выбираем будущее»!

Фото из архива

Уже в эту пятницу, 1 марта состоится VII Фестиваль клубов (школ) молодых и будущих избирателей образовательных организаций, учреждений культуры и молодежных общественных объединений Алтайского края «Мы выбираем будущее».

В этом году заявлено рекордное количество участников – 50 команд из городов и районов Алтайского края! В преддверии старта фестиваля представляем полный список команд, которые примут участие в предстоящем фестивале. На сцене выступят ребята из городов Барнаул, Алейск, Бийск, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск, Славгород, а также Алейского, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Топчихинский, Угловский районы.

Город Барнаул:

  • Команда «Культурный выбор» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»
  • Команда «Всё законно» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
  • Команда комитета по политике и патриотическому воспитанию Студенческого Правительства ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
  • Команда «изБарники» Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
  • Команда «Miles legum/Стражи закона» ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»
  • Команда «Партия любителей правды (ПЛП)» КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»
  • Команда «Локомотив» КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта»
  • Команда «Будущее России» КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»
  • Городской модельный (эталонный) клуб «Школа молодого избирателя» ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»
  • Команда «МИР» МБОУ «Лицей № 3» г. Барнаула
  • Клуб молодых избирателей «Я-гражданин» МБОУ «Гимназия № 5 им. Героя Советского Союза К. Павлюкова» г. Барнаула
  • Клуб молодых избирателей «Гражданская инициатива» МБОУ «Гимназия № 40» г. Барнаула
  • Команда «Избирательные визионеры» МБОУ «Гимназия № 45» г. Барнаула
  • Команда «Выбор 68» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» г. Барнаула
  • Клуб молодых избирателей «Союз юных сил» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98» г. Барнаула
  • Команда «Ориентир» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110» г. Барнаула
  • Команда «Будущее страны» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126» г. Барнаула
  • Клуб молодого избирателя «СТЭЛС» МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула

    • Город Алейск:

  • Команда «Новое поколение» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Алейска

    • Город Бийск:

  • Команда «Голос из будущего» КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

    • Город Новоалтайск:

  • Команда Молодёжной Думы города Новоалтайска:
  • Команда «Беспокойные сердца» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Новоалтайска

    • Город Заринск:

  • Команда «Кандидаты в Депутаты» МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска
  • «Команда X» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Заринска
  • Команда «Пятнашка» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Заринска

    • Город Рубцовск:

  • Команда «Амбассадор АГУ» Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
  • Клуб молодых избирателей «МИР (Молодые избиратели Рубцовска)» КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»
  • Клуб молодых избирателей «Голос молодёжи» КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж»
  • «Команда РПК» КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж»
  • Команда «Люди «ЭР» МБОУ «Лицей «Эрудит» г. Рубцовска
  • Клуб молодого избирателя «Молодые политики» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Рубцовска

    • Город Славгород:

  • Команда «7 голосов» Городской молодёжной думы при Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края

    • Алейский район:

  • Команда «Первые» МКОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» Алейского района

    • Волчихинский район:

  • Команда «Правоведы ВПК» КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»

    • Егорьевский район:  

  •  Клуб молодых избирателей «Я выбираю» МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа»

    • Змеиногорский район:

  • Клуб молодых и будущих избирателей «Орион» МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Змеиногорского района

    • Каменский район:

  • Команда «ШиК» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Камень-на-Оби
  • Клуб будущих избирателей «Новое поколение» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Камень-на-Оби

    • Краснощековский район:  

  • Команда «Молодые избиратели» МБОУ «Краснощёковская средняя общеобразовательная школа № 1» Краснощёковского района

    • Кулундинский район:

  • Клуб молодых избирателей «Русичи» МБОУ «Кулундинская средняя общеобразовательная школа № 1» Кулундинского района

    • Локтевский район:

  • Команда «АЛТАКИ» МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка
  • Команда «Веды» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Горняка

    • Павловский район:

  • Клуб молодого избирателя МБОУ «Комсомольская № 1 средняя общеобразовательная школа» Павловского района

    • Первомайский район:

  • Команда «Мой голос – Первомай!» МБОУ «Повалихинская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района

    • Петропавловский район:

  • Команда «Будущее за нами» МБОУ «Антоньевская средняя общеобразовательная школа» Петропавловского района

    • Ребрихинский район

  • Клуб молодых избирателей «Мой выбор» МКОУ «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района

    • Рубцовский район:

  • Команда «СССР (Союз самых современных ребят)» МБОУ «Безрукавская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района
  • Команда «Потешный полк» МБОУ «Веселоярская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Шрайнера» Рубцовского района

    • Топчихинский район:

  • Команда «ЭЛЕКТОРАТ» МКОУ «Топчихинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева» Топчихинского района

    • Угловский район:

  • Команда «Шаг в будущее» МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» имени героя Советского Союза Антона Трофимовича Масликова Угловского района

    • Желаем всем командам успешных выступлений, удачи и воли к победе!

    Взято отсюда.

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