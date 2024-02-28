Представляем команды VII Фестиваля клубов молодых и будущих избирателей «Мы выбираем будущее»!

Фото из архива

Уже в эту пятницу, 1 марта состоится VII Фестиваль клубов (школ) молодых и будущих избирателей образовательных организаций, учреждений культуры и молодежных общественных объединений Алтайского края «Мы выбираем будущее».

В этом году заявлено рекордное количество участников – 50 команд из городов и районов Алтайского края! В преддверии старта фестиваля представляем полный список команд, которые примут участие в предстоящем фестивале. На сцене выступят ребята из городов Барнаул, Алейск, Бийск, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск, Славгород, а также Алейского, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Топчихинский, Угловский районы.

Город Барнаул:

Команда «Культурный выбор» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры»

Команда «Всё законно» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»

Команда комитета по политике и патриотическому воспитанию Студенческого Правительства ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Команда «изБарники» Юридического института ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Команда «Miles legum/Стражи закона» ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Команда «Партия любителей правды (ПЛП)» КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж»

Команда «Локомотив» КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта»

Команда «Будущее России» КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»

Городской модельный (эталонный) клуб «Школа молодого избирателя» ПОЧУ «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского крайпотребсоюза»

Команда «МИР» МБОУ «Лицей № 3» г. Барнаула

Клуб молодых избирателей «Я-гражданин» МБОУ «Гимназия № 5 им. Героя Советского Союза К. Павлюкова» г. Барнаула

Клуб молодых избирателей «Гражданская инициатива» МБОУ «Гимназия № 40» г. Барнаула

Команда «Избирательные визионеры» МБОУ «Гимназия № 45» г. Барнаула

Команда «Выбор 68» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68» г. Барнаула

Клуб молодых избирателей «Союз юных сил» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 98» г. Барнаула

Команда «Ориентир» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110» г. Барнаула

Команда «Будущее страны» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126» г. Барнаула

Клуб молодого избирателя «СТЭЛС» МБОУ «Лицей «Сигма» г. Барнаула

Город Алейск:

Команда «Новое поколение» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Алейска

Город Бийск:

Команда «Голос из будущего» КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

Город Новоалтайск:

Команда Молодёжной Думы города Новоалтайска:

Команда «Беспокойные сердца» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Новоалтайска

Город Заринск:

Команда «Кандидаты в Депутаты» МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска

«Команда X» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Заринска

Команда «Пятнашка» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Заринска

Город Рубцовск:

Команда «Амбассадор АГУ» Рубцовского института (филиала) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»

Клуб молодых избирателей «МИР (Молодые избиратели Рубцовска)» КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум»

Клуб молодых избирателей «Голос молодёжи» КГБПОУ «Рубцовский медицинский колледж»

«Команда РПК» КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж»

Команда «Люди «ЭР» МБОУ «Лицей «Эрудит» г. Рубцовска

Клуб молодого избирателя «Молодые политики» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Рубцовска

Город Славгород:

Команда «7 голосов» Городской молодёжной думы при Собрании депутатов муниципального округа город Славгород Алтайского края

Алейский район:

Команда «Первые» МКОУ «Солнечная средняя общеобразовательная школа» Алейского района

Волчихинский район:

Команда «Правоведы ВПК» КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»

Егорьевский район:

Клуб молодых избирателей «Я выбираю» МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа»

Змеиногорский район:

Клуб молодых и будущих избирателей «Орион» МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Змеиногорского района

Каменский район:

Команда «ШиК» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Камень-на-Оби

Клуб будущих избирателей «Новое поколение» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Камень-на-Оби

Краснощековский район:

Команда «Молодые избиратели» МБОУ «Краснощёковская средняя общеобразовательная школа № 1» Краснощёковского района

Кулундинский район:

Клуб молодых избирателей «Русичи» МБОУ «Кулундинская средняя общеобразовательная школа № 1» Кулундинского района

Локтевский район:

Команда «АЛТАКИ» МБОУ «Гимназия №3» г. Горняка

Команда «Веды» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Горняка

Павловский район:

Клуб молодого избирателя МБОУ «Комсомольская № 1 средняя общеобразовательная школа» Павловского района

Первомайский район:

Команда «Мой голос – Первомай!» МБОУ «Повалихинская средняя общеобразовательная школа» Первомайского района

Петропавловский район:

Команда «Будущее за нами» МБОУ «Антоньевская средняя общеобразовательная школа» Петропавловского района

Ребрихинский район

Клуб молодых избирателей «Мой выбор» МКОУ «Усть-Мосихинская средняя общеобразовательная школа» Ребрихинского района

Рубцовский район:

Команда «СССР (Союз самых современных ребят)» МБОУ «Безрукавская средняя общеобразовательная школа» Рубцовского района

Команда «Потешный полк» МБОУ «Веселоярская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Шрайнера» Рубцовского района

Топчихинский район:

Команда «ЭЛЕКТОРАТ» МКОУ «Топчихинская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева» Топчихинского района

Угловский район:

Команда «Шаг в будущее» МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа» имени героя Советского Союза Антона Трофимовича Масликова Угловского района

Желаем всем командам успешных выступлений, удачи и воли к победе!

Взято отсюда.

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