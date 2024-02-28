Представляем команды VII Фестиваля клубов молодых и будущих избирателей «Мы выбираем будущее»!

Фото из архива
Уже в эту пятницу, 1 марта состоится VII Фестиваль клубов (школ) молодых и будущих избирателей образовательных организаций, учреждений культуры и молодежных общественных объединений Алтайского края «Мы выбираем будущее».
В этом году заявлено рекордное количество участников – 50 команд из городов и районов Алтайского края! В преддверии старта фестиваля представляем полный список команд, которые примут участие в предстоящем фестивале. На сцене выступят ребята из городов Барнаул, Алейск, Бийск, Новоалтайск, Заринск, Рубцовск, Славгород, а также Алейского, Волчихинского, Егорьевского, Змеиногорский, Каменский, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Рубцовский, Топчихинский, Угловский районы.
Город Барнаул:
Город Алейск:
Город Бийск:
Город Новоалтайск:
Город Заринск:
Город Рубцовск:
Город Славгород:
Алейский район:
Волчихинский район:
Егорьевский район:
Змеиногорский район:
Каменский район:
Краснощековский район:
Кулундинский район:
Локтевский район:
Павловский район:
Первомайский район:
Петропавловский район:
Ребрихинский район
Рубцовский район:
Топчихинский район:
Угловский район:
Желаем всем командам успешных выступлений, удачи и воли к победе!
Взято отсюда.
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