Предупреждение Минобороны России: с 1 ноября мужчины определенного возраста начнут получать повестки

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21 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Осенняя призывная кампания 2023 года в России будет проведена в обычном порядке, начиная с 1 октября. Однако для жителей сельской местности, занятых в сельскохозяйственных работах, начало призывного периода запланировано на 15 октября. В то же время, для жителей некоторых регионов Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа на Дальнем Севере призыв будет начат с 1 ноября. Пишет Самара 24.

Призывная операция 2023 года планируется завершить к 31 декабря. В армию будут призваны мужчины, родившиеся с 1996 по 2005 годы, которые не имеют отсрочки. В соответствии с законодательством, в вооруженные силы приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Источник: Известия

Фото: Из открытых источников

Автор: vizitka01

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