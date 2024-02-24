реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Предвесеннее потепление в Алтайском крае продержится 25 февраля

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Предвесеннее потепление в Алтайском крае продержится 25 февраля

Птицы. Юбилейный Фото: Толк

В воскресенье жителей края ждет еще один не самый морозный день. По некоторым районам могут быть метели, а краевой столице под вечер прогнозируют небольшой снег

25 февраля днем в Алтайском крае сохранится температура в районе -15 градусов, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В дневные часы по краю ожидается около -10…-15 градусов, по некоторым районам будет до -5. По северу и западу местами может пройти небольшой снег и слабая метель. Ветер будет юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Барнауле составит -10…-12 градусов, будет также преимущественно без осадков, но в конце дня возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный, 4-9 м/с.

Ранее “Толк” рассказывал, почему весенний паводок в этом году может пройти проблематично.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Лукашенко объявил о планах участвовать в выборах президента Белоруссии

Фото: kremlin.ru 25 февраля в стране проходят парламентские выборы. Лукашенко…

Узнать больше
Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Минздрав региона проверит инцидент с отказом принять женщину в отделение паллиативной помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Алтайского края. Проверка с…

Узнать больше
Сегодня в Бийске на пожаре спасены люди

Сегодня в Бийске на пожаре спасены люди

По ул. Мухачева в одной из квартир произошел пожар. Прибывшие…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp