Птицы. Юбилейный Фото: Толк

В воскресенье жителей края ждет еще один не самый морозный день. По некоторым районам могут быть метели, а краевой столице под вечер прогнозируют небольшой снег

25 февраля днем в Алтайском крае сохранится температура в районе -15 градусов, говорится в прогнозе регионального Гидрометцентра.

В дневные часы по краю ожидается около -10…-15 градусов, по некоторым районам будет до -5. По северу и западу местами может пройти небольшой снег и слабая метель. Ветер будет юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Барнауле составит -10…-12 градусов, будет также преимущественно без осадков, но в конце дня возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер ожидается юго-западный, 4-9 м/с.

Ранее “Толк” рассказывал, почему весенний паводок в этом году может пройти проблематично.

Взято отсюда