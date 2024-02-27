Предвестник инфаркта. Чем опасен атеросклероз и как его вовремя обнаружить

Сужение просвета сосудов – одна из главных причин смертности
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Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смертности и инвалидности людей во всем мире. Только в России ежегодно умирает 1 млн человек. Особое место среди заболеваний занимает атеросклероз – сужение просвета сосудов. И именно он в большинстве случаев предшествует инфаркту, инсульту и другим состояниям, угрожающим жизни и здоровью. И в группе риска находится фактически каждый человек.
Чем опасен атеросклероз?
Главная опасность атеросклероза заключается в кислородном голодании органов или конечностей. Это происходит потому, что атеросклеротические бляшки постепенно ухудшают кровообращение. В особо тяжелых случаях может произойти полная закупорка артерии. Если игнорировать это состояние, то в большинстве случаев может произойти необратимое повреждение органа или его гибель.
Как он возникает?
Сужение просвета сосудов происходит из-за отложения холестерина и некоторых фракций липопротеинов на их стенках. И способствовать этому могут:
- курение;
- избыточное употребление алкоголя;
- малоподвижный образ жизни;
- нерегулярный сон;
- эмоциональные перенапряжения;
- неправильное питание;
- ожирение;
- сахарный диабет;
- генетическая предрасположенность.
В каком возрасте могут появиться проблемы?
Атеросклероз не возникает единомоментно. Обычно его развитие бессимптомно и начинается в молодом возрасте. В 45-50 лет патология начинает проявляться гораздо ярче – всему виной накопительный эффект холестерина, который многие годы откладывался на стенках сосудов. Именно поэтому атеросклероз иногда называют “тихим убийцей”.
Какие симптомы у атеросклероза?
У атеросклероза практически нет характерных для него симптомов. Появление недомогания говорит уже о наличии необратимого повреждения сосудов. Кстати, вопреки стереотипу, атеросклеротические бляшки не рассасываются. Так что лучшая профилактика развития атеросклероза – предотвращение с помощью оценки рисков.
Как оценить риски возникновения атеросклероза?
В лаборатория “ЛабКвест” разработала расширенное исследование “Риск развития атеросклероза”. В комплекс входят анализы на аполипротеины А-1 и В, липопротеин (а), триглицериды и холестерин: общий и липопротеиды высокой и низкой плотности.
Результаты исследований помогут оценить риск развития атеросклероза и его осложнений, а также контролировать свое состояние во время терапии. А “расшифровать” результаты и определить дальнейшие медицинские действия поможет бесплатный сервис “Доктор Q”*.
Адреса медицинских офисов “ЛабКвест” в Барнауле: ул. Молодежная, 16 ул. Советская, 6 Контакты: 8 (495) 139 82 628 (800) 700 09 99
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* Доктор Q (Ку).
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город Горняк
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