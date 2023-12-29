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Предвыборный сайт Путина начал работу

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На интернет-ресурсе размещена биография кандидата, дневник кампании, информация о доверенных лицах президента на грядущих выборах, контакты штаба и адреса региональных штабов

Предвыборный сайт Путина начал работу

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Сайт предвыборной кампании Владимира Путин начал свою работу. С ним можно ознакомиться по адресу putin2024.ru.

На сайте размещена биография кандидата, дневник кампании, информация о доверенных лицах президента на грядущих выборах, контакты штаба и адреса региональных штабов.

Как отметили в пресс-службе избирательного штаба, в дальнейшем там также будут размещать видео о работе штаба и основных моментах предвыборной кампании. Кроме того, на ресурсе можно ознакомиться с рядом важных достижений Российской Федерации за последние годы.

Напомним, что 23 декабря в Барнауле заработал избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился на ул. Пушкина, 62.

горняк

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