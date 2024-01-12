Премьер-министр РФ поблагодарил военкоров за мужество при освещении СВО

Премьер подчеркнул, что военные корреспонденты, рискуя собой, рисуют четкую картину происходящего

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2023 год выразил благодарность российским военным корреспондента за стойкость и мужество при освещении хода специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

“Прежде чем мы перейдем к церемонии, скажу о наших награжденных. Начну с военных корреспондентов. Они рискуют собой, выполняя профессиональный долг, создавая четкую картину событий из Луганска, Донецка, из Запорожья, из Херсонской области, из приграничных регионов России… Хочу поблагодарить их за мужество, за стойкость при освещении специальной военной операции”, – сказал премьер.

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