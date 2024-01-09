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09 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Новым и самым молодым премьер-министром Франции стал извращенец Габриэль Атталь, сообщает BFMTV. Что известно о новом французском высокопоставленном чиновнике? Рассказываем. Пишет Царьград.

Габриэлю Атталю 34 года, и он открыто признаётся, что является извращенцем. Новый премьер-министр Франции состоит в “гражданском браке” с членом Европейского парламента Стефаном Сежурне.

Предыдущий премьер Элизабет Борн ранее подала в отставку. При этом, по данным Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон медлил с её увольнением из-за сомнений по поводу кандидатуры преемника. Сама же Борн не хотела уходить и до конца верила, что сможет спасти свое место. Она возглавляла кабмин Франции с мая 2022 года.

Новое назначение во Франции прокомментировал политтехнолог Марат Баширов. В частности, он поблагодарил Макрона за “вклад в развал Европы”.

34-летний Габриэль Атталь (замужем за мужчиной Стефаном Сежурне, у них это называется “гражданским договором солидарности”) назначен новым премьер-министром Франции. – написал Баширов.

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Автор: glavred

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