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Премьера комедии “Всё ОК” на Wink.ru состоится 20 марта

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Премьера комедии "Всё ОК" на Wink.ru состоится 20 марта

Фото: "Ростелеком"

Премьера 13-серийного драмеди “Всё ОК” (16+) состоится сегодня, 20 марта, в онлайн-кинотеатре Wink.ru (видеосервисе “Ростелекома”), где будут показаны первые три эпизода

Далее по средам будут выходить по две новые серии, после чего сериал выйдет на телеканале СТС.

Создатели называют “Всё ОК” признанием в любви Санкт-Петербургу. Вместе с героями сериала зритель окажется в знаковых местах Северной столицы: Большом Екатерининском дворце, Летнем саду, Российской академии художеств, Михайловском дворце, Доме торгового товарищества “Братьев Елисеевых”, Готической капелле, парке Александрия, домах Половцова и Толстовского, а также на Исаакиевской площади, Стрелке Васильевского острова и других исторических локациях. А известные персонажи, события и картины будут оживать в воображении главного героя.

Это ироничная история о семье, любви и взрослении в городе, где все вокруг дышит историей, а иногда она даже оживает, пополнит линейку Wink Originals. В сериале снимались Федор Федотов (“Прелесть”, “Серебряные коньки”), Анна Осипова (“Фишер”, “Неверные”), Алиса Руденко (“Ухожу красиво”), Анна Слю (“The Телки”, “Беспринципные”), Алена Апина, Дава и другие.

По сюжету петербургский гид-переводчик Илья (Федор Федотов) привык прятать чувства за цитатами великих и остротами, открывая душу только воображаемым персонажам из мира музеев. Все меняется, когда после смерти матери ему приходится взять на себя заботу о младших сестрах (Анна Осипова, Алиса Руденко). И теперь интроверту, привыкшему к холостяцкой жизни, придется пересмотреть свои отношения с окружающим миром, вновь пережить детские обиды, влюбиться и наконец повзрослеть.

Учиться у своих героев – большое актерское счастье. Способность бороться за свою правду, желание быть честным перед самим собой и своей семьей – это про Илью Ревзина, моего героя. Роль гида, человека, который водит экскурсии по Санкт-Петербургу, моему родному и лучшему на земле городу, стала для меня настоящим подарком. Мы снималиВсё ОК” в любви и взаимопонимании, и я уверен, что зрители обязательно это почувствуют”, – сказал исполнитель главной роли Федор Федотов.

Всё ОК” – первый проект в жанре семейной комедии от “Студии Видеопрокат” Сергея Бондарчука и Алексея Киселева, известной такими драматическими хитами, как “Балет” (18+), “Псих” (18+), Happy End (18+) и свежей премьерой “Неверные” (18+), который стал победителем фестиваля сериалов Original+.

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Рекламодатель: ПАО “Ростелеком”, ИНН 7707049388

Взято отсюда.

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