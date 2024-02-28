Анастасия Ивлеева Фото: vk.com/ivleeva360

Лента должна была выйти в прокат 28 марта, однако теперь в запланированную дату зритель увидеть картину не сможет. Новую дату релиза пока не назвали

Фантастическая комедия “Мальвина”, главную роль в которой сыграла блогер Анастасия Ивлеева, временно убрали из графика релизов, сообщает ТАСС.

“Фильм временно покинул график релизов “Атмосферы кино”. Новой даты пока нет”, – заявили в пресс-службе кинопрокатной компании “Атмосфера кино”.

До этого источник говорил о том, что фильм находится в постпроизводстве. Создатели работали над графикой и занимались финальным монтажом.

Сюжет фильма, который режиссер назвал “городской сказкой”, рассказывает историю героини Васи, которая была очень талантливым ребенком, но оказалась совершенно потерянной к 30 годам. На помощь девушке приходит воображаемая подруга из детства Мальвина с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Именно ее образ и воплотила на экране Ивлеева.

Помимо нее в ленте сыграли Марина Васильева, Сауле Юсупова и Никита Ефремов. В кресле режиссера оказалась Дарья Чаруша, которая до этого работала над лентой “Марафон желаний”.

Напомним, что Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала после “голой вечеринки” в клубе “Мутабор”, организатором которой она стала. После возмущения общественности блогер и многие гости вечера попали в опалу: у одних начали отменять концерты, а других вырезали из ТВ-программ.

От самой Ивлеевой же ушли крупные рекламодатели. Сейчас она поставила на паузу свою светскую жизнь и большую часть времени проводит дома.

Взято отсюда