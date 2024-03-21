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Пластиковые окна в Горняке

Премиальный Cadillac Escalade в пяти слоях керамики продают в Барнауле за 15 млн руб.

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Собственник машины рассказал, что обслуживал автомобиль у дилера. Привод машины – 4WD, а коробка передач – автоматическая

В Барнауле черный Cadillac Escalade пятого поколения продают за 14,8 млн рублей, сообщается в объявлении на drom.

Автомобиль 2022 года, по словам владельца, он приобрел его в 2023 году. Машина оснащена двигателем объемом в 6,2 литра, который работает на бензине и развивает мощность до 420 “лошадей”.

Комплектация иномарки – 6.2 AT Sport Platinum. Переднюю часть авто оклеили пленкой. Кроме того, машина в пять слоев покрыта CeramicPro.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае за 5 млн рублей продают Land Cruiser с подогревами и холодильником. По словам продавца, пробег внедорожника составляет 245 тысяч км.

Взято отсюда

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