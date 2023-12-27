Премия или корпоратив: что выбирают работники Алтайского края на Новый год

Если бы пришлось выбрать между корпоративом и премией, 85% респондентов без колебаний выбрали бы финансовый бонус

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей из Алтайского края и выяснила, планируется ли в уходящем году у них на работе корпоратив и как они относятся к организации праздника на работе.

Так, если бы пришлось выбрать между корпоративом и премией, 85% респондентов без колебаний выбрали бы финансовый бонус и только 15% предпочли бы деньгам праздник.

Большинство опрошенных из Алтайского края (54%) сообщили, что в этом году у них на работе не будет корпоратива, из них 35% говорили о том, что он и не планировался, а у 19% респондентов новогодний корпоратив отменили. И только у 32% респондентов праздник с коллегами будет, и чаще всего среди таких встречались представители HR-службы (42%), ИТ-специалисты (32%), а также производственники и маркетологи (по 31%). Реже всего – сотрудники сферы транспорта (16%).

39% опрошенных работников, оставшихся без новогодних корпоративов, согласились с этим решением, так как считают, что сейчас неподходящее время для праздника. Еще 16% отметили, что у людей действительно нет праздничного настроения. Еще 10% считают, что выплата премий из бюджета на корпоратив сейчас – более уместное решение.

18% респондентов, наоборот, выступают против отмены корпоратива, так как у них есть праздничное настроение и они уверены, что неформальный праздник с коллегами не заменить никакими премиями. Оставшиеся 27% затруднились ответить.

прогноз погоды , погода по часам ,

Взято отсюда