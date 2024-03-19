Преподавать АГИК работал на выборах Президента РФ

15-17 марта прошли выборы Президента РФ. Доцент кафедры гуманитарных дисциплин А. В. Шарапов в течение трех дней работал экспертом по политическим вопросам в центре общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае. Данная структура создана при Общественной палате Алтайского края. В её функционал входит подготовка и обучение общественных наблюдателей, мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет «фейков» о выборах, оперативное реагирование на нарушение избирательного законодательства.

«В период трехдневного голосования моя работа заключалась в участии в работе круглых столов и конференций и формировании экспертных заключений о нарушениях избирательного законодательства», – рассказал А. В. Шарапов.

Центром общественного наблюдения было отработано 400 сообщений, поступивших на горячую линию и электронную почту. Обнаружено 22 факта незаконной агитации.

Как работал Центра общественного наблюдения за выборами в Алтайском крае можно посмотреть, пройдя по ссылке

Взято отсюда.

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