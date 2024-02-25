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Преподаватель АлтГУ стал участником марафона в Индии

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Преподаватель АлтГУ стал участником марафона в Индии

Забег принял индийский город Мумбай.

Источник фото: пресс-служба Алтайского госуниверситета

Доцент кафедры физического воспитания Алтайского государственного университета Александр Агишев стал участником международного забега «MUMBAI MARATHON», об этом сообщает пресс-служба вуза

62-летний преподаватель пробежал дистанцию в 42 километра и оказался на финише через 4 часа, 11 минут и 26 секунд после старта.

В турнирной таблице наш земляк занял 17 строчку, всего в соревнованиях было заявлено 1762 участника.

«Я доволен своим результатом, несмотря на все сложности, мне удалось преодолеть дистанцию. Старался распределить силы по всей дистанции равномерно, чтобы не закиснуть на первых километрах и потом не пришлось очень долго терпеть. Мне все удалось.» — поделился алтайский марафонец.

Взято отсюда.

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