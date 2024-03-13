Преподаватель бийского колледжа испекла идеальные блины на Масленицу

Первый блин не всегда получается комом, если знать простые лайфхаки приготовления блюда

Всю неделю почти в каждом доме стоит вкусный запах блинов. Однако есть люди, которые так и не научились их печь. На самом деле рецептов этого блюда множество, у каждого – со своими особенностями и хитростями, но самые простые и вкусные – кружевные блинчики. Легкий рецепт с секретным ингредиентом “БР” показала и рассказала Анна Шахова, преподаватель АКПТиБ, специализирующаяся на кондитерских и хлебобулочных изделиях.

– Праздник Масленицы – это то, что сейчас интересует многих, и то, чем занимаются студенты в процессе обучения по специальности “Поварское и кондитерское дело”. Для студентов блины – совсем несложное блюдо. Они учатся его готовить самым первым на втором курсе обучения. Однако блины удаются не всем. Бывает, что люди, дожив до пенсии, умеют готовить все, а вот блины не получаются, хотя блюдо простое, – поделилась Анна. – Рецептов много: большие блины, которые встречаются на фудкортах, классические с различным сладкими и солеными начинками, старорусские, всем известные дрожжевые блины, рулеты и тортики из блинов. Если надоел обычный рецепт и хочется какого-то разнообразия, можно попробовать добавить один простой ингредиент.

АКПТиБ. Блины Фото: Фото: предоставила Анна Шахова

Перед приготовлением идеального масленичного блюда стоит запомнить три главных правила. Во-первых, правильная температура ингредиентов и во время выпекания. Во-вторых, хорошая сковорода. В идеале – старая чугунная, которую сейчас нигде не найти, но можно приобрести неплохую альтернативу. В-третьих, терпение, терпение и еще раз терпение. Пропорции не особо важны, приготовив раз-другой правильные блины, в дальнейшем понимаешь, какой консистенции должно быть тесто.

– Небольшой секрет, придающий блинам ажурные узоры и пышность, – минеральная вода. Вот шашлык с ней пробовали все, а блины – не думаю, – раскрыла секрет Анна. – Первое, что нужно сделать перед смешиванием ингредиентов, – сделать молоко чуть теплым. Кипятить не нужно, оно должно прогреться до 30–40 градусов. Это действие необходимо для ускорения процесса соединения всех продуктов. Затем разбиваем в миску яйца, сахар, соль и перемешиваем. Взбивать ингредиенты, как в классическом рецепте, не стоит. Количество сахара регулируется в зависимости от того, с чем будет подаваться блюдо. Ароматизатор добавляется по желанию, у нас – ванильный сахар. Не забываем перемешивать. В два-три приема вводим муку. После того как все смешалось, добавляем секретный ингредиент – минералку. Затем всыпаем соду и после этого уже венчиком ничего не смешиваем, чтобы не выгнать пузырьки газа. Финальный штрих – растительное масло, которое перемешиваем с помощью половника. Все готово, можно выпекать.

АКПТиБ. Блины Фото: Фото: предоставила Анна Шахова

Кажется, что студенты и преподаватели поварского и кондитерского дела умеют готовить все. На самом деле так оно и есть. Во время обучения приготовление блинов – стартовая точка отправления в мир кулинарии. С каждым годом обучающиеся познают все больше рецептов и технологий приготовления, изучают вкусовой мир разных стран и народов. Одним студентам обучение дается легко, другим чуть сложнее, но преподаватели всегда готовы прийти на помощь и подсказать, как довести блюдо ученика до идеала. Самые талантливые и упорные студенты демонстрируют свои навыки на различных конкурсах, одним из которых является чемпионат “Профессионалы”.

– До участия в конкурсе у меня уже была определенная база, я изначально умел готовить. По рецептам в интернете получалось многое. Многие мои блюда хвалили преподаватели – борщ, консоме, куриный рулет с грибной начинкой, кукурузный гарнир и много еще чего, – поделился Степан Петренко, учащийся второго курса. – Вдохновение для своих блюд я получаю из интернета. Все мои домашние любят то, что я готовлю, этим я занимаюсь постоянно. Однако иногда бывает, что устаю и перегораю. Помогает небольшая пауза – и я снова возвращаюсь к любимому делу. Побывав на конкурсе, я узнал для себя много нового. Сейчас настроен на победу.

По словам Степана, главный секрет настоящего повара – стремление и желание познавать новые вкусы. Профессионал должен гореть своим делом. Именно тогда блюда получатся вкусными и красивыми. Если готовить без интереса, увы, ничего не выйдет.

Главный секрет идеальных блинов раскрыт. Однако студенты и преподаватели не собираются останавливаться на этом. Они периодически проводят тематические мастер-классы, даже масленичные ярмарки, на которых делятся рецептами, выставляя видео с подробным описанием приготовления блюд на страницу колледжа.

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Взято отсюда