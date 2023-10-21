Преподаватель колледжа АлтГУ Виктория Антипова – участник III Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей и преподавателей русского языка «Хранители русского языка» – 2023

Виктория Антипова , преподаватель колледжа АлтГУ, приняла участие в III Всероссийской профессиональной олимпиаде для учителей и преподавателей русского языка «Хранители русского языка» – 2023.

Интеллектуальное соревнование проводилось в несколько этапов. Сначала необходимо было предоставить заявку, которую рассматривали и одобряли организаторы, после – выполнить заданий. Олимпиада длилась, как настоящий экзамен, 240 минут. Вопросы охватывали все разделы русского языка.

– Участие в подобной олимпиаде я принимала впервые. Было волнительно. Задания были интересными, но осложнялось все подходом – один небольшой текст и абсолютно разные вопросы. Предложения становились известными, а это иногда отвлекало. Буду ждать разбора заданий. Действительно интересно узнать правильные ответы. Кто знает, вдруг в следующем году смогу пройти в следующий этап? – поделилась впечатлениями Виктория Антипова , преподаватель русского языка и литературы колледжа АлтГУ.

Колледж АлтГУ

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