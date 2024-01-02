Преподавателей АлтГУ отметили на торжественной церемонии награждения победителей конкурса «Золотые имена высшей школы»

22 декабря в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» – 2023.

Церемония проходила в рамках VI Национальной научно-практической сессии «Лучшие практики победителей». Основная задача сессии – выработать научные и практические подходы к определению вектора развития высшего образования с целью формирования кадрового базиса для развития Российской Федерации.

От Алтайского государственного университета в качестве победителей приняли участие Антон Васильев , профессор кафедры теории и истории государства и права юридического института АлтГУ, доктор юридических наук, и Ольга Мясникова , кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой иностранных языков естественно-научного профиля ИМИТ.

С приветственными словами выступили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков , зам. министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова . Они отметили высокую ответственность, которая лежит на преподавателе. Осознание этой ответственности ведет к повышению качества образования. В этом году конкурс отличался рекордным числом поданных заявок. Почетными гостями были представители высшей власти разных уровней. В своих выступлениях спикеры подчеркнули важность и приоритетность человеческого капитала в развитии высшего образования.

Победители конкурса были награждены дипломами, благодарностями Министерства образования и науки Российской Федерации, и их имена были занесены в специальную книгу «Золотые имена высшей школы».

Мероприятие поддержано грантом президента России. За 8 лет развития Лига преподавателей высшей школы реализовала уже множество проектов и имеет огромный потенциал для дальнейшего развития. Она открыта для контактов, содействует продвижению идей и проектов, оказывает всевозможную поддержку.

На фото: Ляпунцова Е.В., председатель координационного Совета Лиги преподавателей высшей школы, доктор технических наук, профессор МГТУ им. Баумана, член Национального совета при президенте по профессиональным квалификациям, руководитель проекта «Золотые имена высшей школы», и профессор АлтГУ Васильев А.А.

Взято отсюда.

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