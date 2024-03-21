Преподаватели АлтГПУ вошли в состав жюри краевого конкурса «Сердце отдаю детям»

Завершился юбилейный XX конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Он направлен на повышение профессионального мастерства и престижа труда педагогов, призван выявлять и поддерживать талантливых преподавателей дополнительного образования, их передовой педагогический опыт.

В состав жюри конкурса вошли и сотрудники Алтайского государственного педагогического университета, а именно Елена Валерьевна Баева, доцент кафедры управления образованием. Она отметила, что было очень приятно увидеть выпускников магистратуры «Управление общим и дополнительным образованием», которые состоялись как профессионалы в региональной системе дополнительного образования.

Очень важный элемент любого профессионального конкурса – это взаимодействие с работодателями, т.к. именно на таких мероприятиях осуществляется профориентационная работа и набор в магистратуру на следующий год. Это возможность предложить новые программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Поэтому в процессе конкурсных испытаний состоялся очень интересный диалог между университетом и заинтересованной аудиторией.

Взято отсюда.

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