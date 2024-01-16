Преподаватели АлтГТУ провели профориентационные занятия в краевом экологическом центре

12 января заведующий кафедрой химической техники и инженерной экологии Владимир Сомин совместно с председателем студенческого научного общества Никитой Ворониным провели занятия в Алтайском краевом детском экологическом центре.

Занятия были посвящены химии, биологии и профориентации.

«Я к ребятам приезжаю примерно раз в месяц и веду у них занятия по экологии. Мы проводим опыты, разговариваем о профессии и, конечно, о том, где можно продолжить учёбу после школы, – рассказывает Владимир Сомин . – Никита сам вызвался поехать со мной и тоже позаниматься с ребятами, у него уже есть большой опыт работы со школьниками».

Заведующий кафедрой провёл для ребят химические опыты по анализу загрязнений в атмосферном воздухе, а Никита Воронин занятия по биологии в формате квиз, плиз.

«Мне нравится рассказывать ребятам про Политех и его направления, проводить игры в которых не просто рассказываешь, а как-то взаимодействуешь и заставляешь думать. Это для меня была спонтанная поездка, но я думаю в будущем буду продолжать проводить такие занятия как в экологическом центре, так и в АлтГТУ», – делится Никита .

Взято отсюда.

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