13-14 октября в с. Новоегорьевское для школьников Егорьевского и Волчихинского районов работали площадки коммуникативно-образовательного интенсива «Молодежь. Наука. Инновации», активное участие в котором принял Алтайский государственный аграрный университет

Организатором коммуникативно-образовательного интенсива «Молодежь. Наука. Инновации» является Министерство экономического развития Алтайского края совместно с КАУ «Алтайский центр кластерного развития». В реализации интенсива принимают участие команды Алтайского государственного аграрного университета, а также центра цифрового образования детей «IT-куб. Барнаул» и регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в Алтайском крае «Талант 22».

Цель мероприятия – научно-техническое просвещение, популяризация инновационного творчества, приобщение молодежи к исследовательской и проектной деятельности.

Первой точкой проведения интенсива стало с. Новоегорьевское, где 13-14 октября на базе МБОУ «Егорьевская СОШ» для школьников работали 13 интерактивных площадок и прошел командный турнир по робототехнике «Агроботы».

Работу интенсива открыл к.т.н., заведующий кафедрой математики и инженерной графики Алтайского ГАУ, директор НП «Алтайский кластер аграрного машиностроения» Андрей Алексеевич Смышляев . «Дорогие ребята! Мы вместе с партнерами проводим интенсив для того, чтобы у вас появился интерес к науке, технологиям, технологическому предпринимательству. Сегодня – это ключевые сферы развития нашей страны. Приятно видеть, что вы сегодня одеты по-парадному, значит, ждали нас и очень ответственно относитесь к работе на площадках интенсива! Желаю вам успехов в получении новых знаний, новых компетенций! Вы будете формировать будущее технологическое развитие Алтайского края и России!», – отметил, в частности, в своем выступлении Андрей Алексеевич Смышляев .

Преподаватели и студенты Алтайского ГАУ подготовили и провели сразу несколько площадок интенсива: «Управляемые агророботы» (студенты Никита Мельников и Сергей Запрягаев ), «Аддитивные технологии» (3D-печать) (к.т.н. заведующий кафедрой математики и инженерной графики Андрей Алексеевич Смышляев ), «Беспилотные летательные аппараты» (студент Евгений Камзин ), «Витамины на подоконнике» (аспирант, советник по воспитанию директора Центра СПО АГАУ Кристина Сергеевна Суслова ), «Мир древесных растений » (ст. преподаватель кафедры лесного хозяйства Михаил Андреевич Савин ), «Микромир аграрных экосистем» (студенты Александр Мазикин и Елена Билан ), «Умный улей» (к.б.н., доцент кафедры частной зоотехнии Алексей Сергеевич Попеляев ), «Полезное меню для полезных животных» (к.с.-х.н., доцент кафедры частной зоотехнии Елена Владимировна Пилюкшина ) и «Приготовление анатомических препаратов» (д.в.н., доцент кафедры морфологии, хирургии и акушерства Лия Викторовна Ткаченко ).

В рамках интенсива членами команды АГАУ были представлены площадки всероссийского конкурса для сельских школьников «АгроНТРИ» – «АгроРоботы», «АгроКоптеры», «ДоброПчел» и «АгроБио» .

14 октября для школьников состоялся турнир по робототехнике «Агроботы», который включал в себя 3 конкурсных локации: «АгроРоботы» (управление агророботом на полигоне, представляющем собой макет фермы), «DJI-логистика» (решение логистических задач с помощью современных высокотехнологичных роботов DJI Robomaster) и «АгроКоптеры» (управление учебным коптером в защитном кубе). В турнире приняли участие более 100 школьников Егорьевского и Волчихинского районов.

Всего же участниками коммуникативно-образовательного интенсива «Молодежь. Наука. Инновации» стали более 800 учащихся и свыше 50 педагогов школ Егорьевского и Волчихинского районов.

20-21 октября команда интенсива будет работать на площадке МБОУ «Алтайская СОШ №2» в с. Алтайское.

Фото предоставлены Алтайским институтом цифровых технологий и оценки качества образования им. О.Р. Львова

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