Пресс-конференция министра здравоохранения Алтайского края прошла в Барнауле

В ходе мероприятия министр здравоохранения Дмитрий Попов сообщил, что второй половине декабря произошел рост заболеваемости ОРВИ, негативная тенденция продолжалась вплоть до новогодних праздников.

Источник фото: Катунь 24

Также министр отметил, что около 10 % от общего количества вызовов бригад скорой медицинской помощи в праздничные дни были безрезультативными. Это примерно 125 случаев, когда медики приезжали, но пациента не было дома.

«Это крайняя история, поскольку бригады отвлекаются достаточно серьезно. При этом люди обращаются и по другим заболеваниям. Большой удельный вес был вызовов скорой помощи, который не заканчивался принятием решения о необходимости госпитализации. Около 60% вызовов – это осмотр на дому и рекомендации со стороны медицинского персонала. Итого 70% вызовов носили характер безрезультативный», — сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Во второй половине декабря произошел рост заболеваемости ОРВИ, негативная тенденция продолжалась вплоть до новогодних праздников. Пик вызова скорой помощи пришелся на 1-2 января. Обычно в регионе регистрируют 1,5 тыс. вызовов ежедневно, в первый день этого года их было 3 тысячи 200.

«Здесь на первом месте вызовы касались повышенной температуры, кашля, озноба. На первое место вышли вызовы по респираторной инфекции. Эта тенденция с высоким уровнем обращений сохранялась все праздничные дни, несмотря на то, что неотложка работала все дни, а наши поликлиники работали 3, 5 и 8 числа в полноценном режиме. Для того, чтобы жители могли обратиться и получить необходимую медицинскую помощь», — отметил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

28 медучреждений в районах Алтайского края – это ФАПы, амбулатории – планируют возвести в этом году. Сейчас идет активная работа по проектированию этих объектов.

«Земельные участки уже выделены со стороны муниципалитетов, поэтому задача наша контрактоваться в первой половине года и к осени уже запустить данные объекты. В среднем время на реализацию объекта – 3-4 месяца, т.е. от момента захода до получения разрешительных документов», — добавил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Среди крупных поликлиник, работы в которых хотят закончить в этом году, больницы в Камне-на-Оби, Алейске, Смоленском и Зональном районах. Также в 2024-ом планируют начать строительство двух поликлиник в Барнауле.

Взято отсюда.

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