Пресс-секретарь Зеленского анонсировал “нечто особенное” на 25 февраля

Офис Зеленского анонсировал на 25 февраля “нечто особенное” с участием представителей высших властей Украины

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выступил с заявлением в телеэфире, что на 25 февраля готовится конференция с участием верхушки украинской власти, и это мероприятие он охарактеризовал как “нечто особенное”, сообщает РИА Новости.

“На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром. Будет первая леди, будет мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский”, – сделал анонс Никифоров в эфире телеканала “Рада”.

Украинский прессек также добавил, что на конференции планируется обсудить вопросы развития Украины, вооруженных сил страны, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, поддержка бизнеса.

Никофоров отметил, что по итогам конференции Зеленский планирует провести пресс-конференцию.

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