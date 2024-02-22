реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Пресс-секретарь Зеленского анонсировал “нечто особенное” на 25 февраля

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Пресс-секретарь Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля

Офис Зеленского анонсировал на 25 февраля “нечто особенное” с участием представителей высших властей Украины

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выступил с заявлением в телеэфире, что на 25 февраля готовится конференция с участием верхушки украинской власти, и это мероприятие он охарактеризовал как “нечто особенное”, сообщает РИА Новости.

“На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром. Будет первая леди, будет мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам Зеленский”, – сделал анонс Никифоров в эфире телеканала “Рада”.

Украинский прессек также добавил, что на конференции планируется обсудить вопросы развития Украины, вооруженных сил страны, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, поддержка бизнеса.

Никофоров отметил, что по итогам конференции Зеленский планирует провести пресс-конференцию.

погода на завтра , прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Предвесеннее потепление в Алтайском крае продержится 25 февраля

Предвесеннее потепление в Алтайском крае продержится 25 февраля

Птицы. Юбилейный Фото: Толк В воскресенье жителей края ждет еще…

Узнать больше
Такой день. Зараженный хлеб на Алтае и зажатая между трамваев легковушка

Такой день. Зараженный хлеб на Алтае и зажатая между трамваев легковушка

Главное за 24 февраля Вечер в Барнауле / Фото: Екатерина…

Узнать больше
До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 февраля

До -5 градусов потеплеет в Алтайском крае 25 февраля

Местами ожидается порывистый ветер Воробей сидит на ветке / Фото:…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp