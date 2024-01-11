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Престольный праздник отметили в храме 14 тысяч Вифлеемских младенцев

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Престольный праздник отметили в храме 14 тысяч Вифлеемских младенцев

В Вифлее́ме ро́ждшуся Царю́, волсви́ от Перси́ды с да́ры прихо́дят, звездо́ю свы́ше наставля́еми, но И́род смуща́ется и пожина́ет младе́нцы, я́ко пшени́цу, и рыда́ет себе́, я́ко держа́ва его́ вско́ре разори́тся.

(Кондак 14000-м мученикам младенцам)

11 января 2024 года, в день памяти 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлееме убиенных, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в барнаульском храме Вифлеемских младенцев-мучеников.

Его Преосвященству сослужили секретарь Барнаульской епархии архимандрит Иларион (Морозов), благочинный Барнаульского городского округа протоиерей Андрей Басов, иерей Александр Бабий, иерей Михаил Кондратюк, иерей Алексей Смирнов, диакон Олег Берендеев и иеродиакон Сергий (Логинов).

По окончании богослужения было совершено славление мученикам 14 000 младенцам, от Ирода в Вифлееме избиенных, после чего владыка обратился к духовенству и прихожанам с архипастырским словом.

“В мир пришёл сам Господь – Богомладенец, для того, чтобы исцелить человеческую природу. Но Ирод, услышав весть, что в мир идёт Царь, не хотел допустить этого, потому что боялся утратить своё господство. И вот, одержимый страхом и жаждой власти, он повелел избить 14000 младенцев, рождённых в Вифлееме, которые неосознанно стали первыми мучениками за Христа”.

Информационный отдел Барнаульской епархии

О храме 14.000 Вифлеемских младенцев читайте тут

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ХРАМА. Новая церковь святых Вифлеемских младенцев в Барнауле

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Взято отсюда.

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