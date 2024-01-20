Престольный праздник в Иоанно-Предтеченском храме Архиерейского подворья в с. Сорочий Лог.

«Предтечу Иоанна и Крестителя Христова, приидите согласно вси вернии, достойно почтим прилежно…»

20 января, в попразднство Богоявления, собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме на территории Архиерейского подворья в селе Сорочий Лог.

Владыке сослужили благочинный Белоярского округа протоиерей Вячеслав Данькин, иерей Максим Ворожцов, иерей Анатолий Филатов, иерей Александр Родин, иерей Димитрий Звягин, иерей Илья Гурьянов, иеромонах Василий (Вдовин) и диакон Олег Берендеев.

По заамвонной молитве было совершено славление празднику Богоявления и Иоанну Крестителю.

По окончании Литургии митрополит Сергий поздравил всех с праздником и обратился к молящимся с архипастырским словом.

В Православии есть традиция на следующий день после великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, кто послужил данному событию. Именно поэтому после праздника Крещения Господня вспоминается святой Иоанн Предтеча, крестивший Иисуса Христа в Иордане.

Что касается слова «собор», то в данном случае оно означает, что в этот день верующие собираются в храме, чтобы совершить богослужение в честь вспоминаемого святого.

Крещение Господа Иисуса Христа в Иордане было важнейшим, но не единственным значимым событием в жизни святого Иоанна Предтечи (Мф, 3; Мк. 1, 11; Лк. 3; Ин. 1).

Как и его предшественники — другие ветхозаветные пророки — он призывал народ Израиля к жизни по заповедям Божиим, к удалению от греха, к служению истинному Богу, а не языческим богам, которых было много в окружении Израиля.

Также Иоанн Креститель обличал пороки, в т.ч. и царя Ирода Антипы, который находился в незаконном сожительстве с женой своего брата Филиппа Иродиадой.

Святой Иоанн Предтеча окончил свою жизнь мученически — по наущению Иродиады ему отрубили голову. Иоанн Креститель является самым значимым праведником среди людей после Пречистой Богородицы.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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