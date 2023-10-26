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Претензии не обоснованы: Россия достойно ответила на наглость Вашингтона

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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25 октября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. После оснащения русской военной базы в Арктике передовыми технологиями представители Соединённых Штатов активно перешли от “традиционных” ультиматумов к прямым угрозам. При этом в Москве заявляют, что претензии со стороны Вашингтона абсолютно не обоснованы и Россия продолжит защищать собственные интересы “резкими и решительными действиями”. Пишет Царьград.

Первой позицию США по данному вопросу озвучила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус, подчеркнув, что Соединённые Штаты “нацелены на достижение статуса ограниченного присутствия в арктическом регионе в целях обеспечения мира и стабильности”. В связи с этим, по её словам, Вашингтон требует переместить все русские базы из Арктики.

Вашингтон стремится к контролю над всей техникой как единственной гарантии мира на этом стратегически важном направлении. В случае неподчинения Москвы Соединённые Штаты будут добиваться принятия соответствующего решения через Организацию Объединённых Наций, – подчеркнула Ортагус.

Эту линию позже продолжил американский генерал председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли. Он заявил, что США требуют от России убрать из Арктики всю технику и комплексы, так как их присутствие у границ США является неприемлемым. Милли в своём заявлении сделал “последнее предупреждение” и пригрозил, что в случае, если слова американской стороны не будут услышаны в Кремле, Соединённым Штатам придётся перейти к решительным действиям.

В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, напомнили, что Москва неоднократно требовала от Вашингтона не размещать американские военные базы вдоль границ и не расширять блок НАТО на восток, однако никто в Белом доме не обратил на это внимания. По этой причине, как отмечают в ведомстве, претензии со стороны США абсолютно не обоснованы.

Аналогичный ответ последовал и со стороны Министерства обороны. Там подчеркнули, что Россия не намерена обсуждать какие-то условия, требования и ультиматумы и продолжит защищать собственные интересы “резкими и решительными действиями”. Речи о разоружении баз в Арктике идти не может, уточнили в военном ведомстве.

Фото: PETROV SERGEY NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS

ИСТОЧНИК

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