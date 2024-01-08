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Превращаются в помойку: заваленные мусором остановки возмущают бийчан

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Превращаются в помойку: заваленные мусором остановки возмущают бийчан

Остановки оказались завалены мусором

В Бийске за время новогодних каникул скопилось большое количество мусора на остановках общественного транспорта.

Остановка. Фото: телеграм-канал “Администратор чата главы Бийска”

Бийчане отмечают, что мусор на них не убирают уже несколько дней, поэтому местные жители вынуждены в последнее время наблюдать крайне неприятную картину. Об этом горожане сообщили в телеграм-канале “Администратор чата главы Бийска”.

Остановка. Фото: телеграм-канал “Администратор чата главы Бийска”

Стоит отметить, что на переполненные урны с мусор и грязь на остановках обращают внимание не только местные жители, которые, конечно, возмущены всем происходящим, но и гости, которые приехали на новогодние праздники в наукоград. 

Остановка. Фото: телеграм-канал “Администратор чата главы Бийска”

На кадрах видно, что урны на всех остановках переполнены, видно, что мусор давно не вывозился. Сами остановочные пункты также выглядят не очень красиво: обклеенные рекламой и разрисованные граффити.

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Взято отсюда

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