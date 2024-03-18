Презентация книги «Исторические хроники Введенской церкви с. Павловск Алтайского края (1766–1934 гг.)»

18 марта 2024 г. в Библиотеке им. В. Я. Шишкова состоялась презентация книги победителя конкурса на издание литературных произведений 2023 г. в номинации «Краеведение» Александра Коленько: «Исторические хроники Введенской церкви с. Павловск Алтайского края (1766–1934 гг.)»

При въезде в Павловск, на самом возвышенном месте села, стоит каменная церковь, с пронзающими небо золотыми куполами – восстановленная Введенская церковь – один из красивейших храмов Славгородской епархии. Именно на этом месте в далеком 1766 г. была заложена первая церковь в селе. В книге рассказана вся история Введенской церкви: строительства в 18 в., разрушения в 20 в., восстановления в 21 в. Книгу представил поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России, преподаватель теории и истории церковного искусства Иван Образцов.

С приветственным словом к собравшимся обратился ректор Барнаульской духовной семинарии, митрополит Барнаульский Алтайский Сергий: который выразил благодарность автору, всем тем кто приложил свои труды во благое дело.

О своем краеведческом исследовании, в основе которого лежат уникальные архивные документы, а также современные фотоматериалы, рассказал автор Александр Петрович Коленько. А протоиерей Александр Липовцев – настоятель Введенской церкви – рассказал о том, как всем миром строился храм, как современными техническими средствами создавалось внутреннее благолепие храма. Он ответил на многочисленные вопросы, пригласил молодежь обязательно посетить нашу церковь – «место, где душа может воспарить».

На мероприятии присутствовали студенты Барнаульской духовной семинарии, гости и читатели библиотеке.

Информационный отдел Барнаульской епархии

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Взято отсюда.

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