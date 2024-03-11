Эксперимент по маркировке предложили провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года

Презервативы / Фото: unsplash.com

Минпромторг РФ предложил расширить перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке, сообщает телеканал “360”.

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент предложили провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

“В список могут включить средства контрацепции, медицинские маски, имплантаты, инкубаторы для новорожденных, аппаратуру для терапии и искусственного дыхания, шприцы, пробирки и салфетки”, – уточняет издание.

город Горняк



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