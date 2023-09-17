Президент Финляндии заявил, что отношения с Россией нужно сохранить
Он отметил, что не обязательно дружить, но нужно понимать и терпеть
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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о том, что странам Запада нужно найти возможность сохранить отношения с Россией. Его слова передает The New York Times.
“Когда конфликт закончится, Россия останется”, – отметил Ниинисте.
Он заявил, что не говорит о какой-то крепкой дружбе, но понимание и умение терпеть друг друга, по его словам, будет необходимо.
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