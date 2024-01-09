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09 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проинформировала, что она подсознательно всегда воспринимала Москву в качестве личного врага для Тбилиси. То же самое делали и ее предки, заявила национальный лидер. Пишет Главный Региональный.

Зурабишвили отметила, что РФ для нее была всегда противником, который готовит для ее страны что-то плохое. По ее словам, ее предки мыслили также, и их убеждения передалась потомкам.

Возможно, некоторые не осознают этого, некоторые не хотят этого понимать, а некоторых это устраивает. Но это факт. Во всём прослеживается этот факт, – отметила она.

В чём именно проявляется “враждебность” России, Зурабишвили уточнять не стала. Она лишь отметила, что Москва якобы не торопится наладить хорошие отношения со своими соседями, хотя ещё совсем недавно Россия по своей инициативе возобновила авиасообщение с Грузией, что является явным дружественным шагом.

Напомним, что Зурабишвили, как и её предшественник Михаил Саакашвили, является типичным прозападным политиком, который готов на пустом месте устроить конфронтацию с Россией, лишь бы угодить западным “партнёрам”.

Фото: YEVHEN KOTENKOUKRINFORM/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS

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Автор: glavred

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