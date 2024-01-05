Президент подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Также получить российское гражданство смогут иностранцы, проходящие во время СВО военную службу в ВС РФ или уволившиеся из армии

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российской гражданство иностранцев, которые подписали контракт на службу в Вооруженных силах РФ, сообщает РИА Новости.

Получить российское гражданство смогут также иностранцы, проходящие во время СВО военную службу в Вооруженных силах или воинских формированиях, и военнослужащие, уволившиеся из армии в этот же период.

Право на получение российского гражданства есть также у супругов и детей военнослужащих-иностранцев.

В документе указано, что иностранцы, претендующие на получение гражданства России, подлежат обязательной дактилоскопической регистрации. Супруги и дети военнослужащих-иностранцев, подающие документы о приеме в гражданство, должны предоставить медицинские справки об отсутствии фактов потребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, а также об отсутствии инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, им потребуется сертификат об отсутствии ВИЧ.

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