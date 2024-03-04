Александр Лазарев Фото: пресс-служба АКЗС

Александр Лазарев – доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению

Алтайский врач, депутат АКЗС Александр Лазарев удостоен звания заслуженного изобретателя РФ. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

“За многолетнюю плодотворную научную и изобретательскую деятельность по внедрению в медицинскую практику современных технологий лечения онкологических заболеваний присвоить почетное звание”, – говорится в сообщении.

Ранее “Толк” писал, что Александр Лазарев стал первым в стране онкологом, который получил три главные профессиональные награды: медаль имени Трапезникова, золотую медаль имени Блохина и медаль профессора Петрова “За выдающиеся заслуги в онкологии”.

Александр Лазарев родился 21 августа 1947 г. в с. Шипуново Шипуновского района. В 1969 г. поступил на лечебный факультет Алтайского государственного медицинского института (АГМИ). Работал в Алтайском краевом онкологическом диспансере. В 1978 г. стал заместителем главного врача Краевого онкологического диспансера по лечебной работе. В 1980 г. – аспирант Московского государственного научно-исследовательского института им. П.А. Герцена (Российское НИИ онкологии им. П.А. Герцена). Был ассистентом кафедры онкологии АГМИ (1980–1982 гг.). В 1982 г. – главврач Барнаульского городского онкологического диспансера. В 1994 г. он возглавил работу по созданию научно-практического объединения “Алтайский онкологический центр” и был назначен директором центра. В 1992–2001 гг. по совместительству работал в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ) профессором кафедры хирургии факультета усовершенствования врачей по курсу “Онкология”. С 1994 г. по настоящее время – директор научно-практического объединения “Алтайский онкологический центр”, с 2001 г. – заведует кафедрой онкологии АГМУ. Член Европейской ассоциации медицинских онкологов, академик Международной Академии экологии, безопасности человека и природы. С 1993 г. – председатель Экспертного Совета по установлению причинной связи заболеваний инвалидности и смерти лиц, подвергшихся радиационному воздействию. Является председателем межведомственного экспертного Совета по связи заболеваний с последствиями ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне. С 1993 г. председатель правления Алтайского краевого отделения противоракового общества России. Неоднократно избирался депутатом краевого Законодательного Собрания. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Лазареву присвоено звание “Заслуженный врач РФ” (1995). Почетный гражданин Барнаула (1997).



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