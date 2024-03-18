Президент присвоил орден «Родительская слава» многодетным семьям из Алтайского края

Глава государства подписал соответствующий указ.

Источник фото: Катунь 24

14 марта Владимир Путин подписал указ о награждении государственным орденом «Родительская слава» двух семей из Алтайского края. Одну семью отметили медалью ордена, сообщили в правительстве региона .

В числе награжденных оказались Валентина и Яков Фризены из Немецкого национального района. Супруги воспитывают пятнадцать детей. В их семье царит взаимоуважение, доверительное общение, поддержка, чувство ответственности и долга. Старшие дети помогают младшим и родителям, вместе трудятся на приусадебном участке.

Семья Людмилы и Сергея Швецовых из Локтевского района воспитывает одиннадцать ребят. Взаимоотношения между членами семейства доброжелательные, доверительные. Швецовы посвящают большую часть времени нравственному воспитанию детей, развитию их творческих задатков и приобщению к труду. Родители имеют почетные грамоты, благодарственные письма от руководства школы и администрации района.

Медалью ордена «Родительская слава» награждены Юлия и Валерий Шушаковы из Бийска. Их семья воспитывает пятерых детей. Юлия Викторовна — домохозяйка, все свободное время посвящает воспитанию подрастающего поколения. Валерий Николаевич — активист, много сил и времени уделяет детям, их развитию.

Взято отсюда.

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