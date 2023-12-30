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30 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Известный японский политический обозреватель Кацудзи Наказава на страницах авторитетного издания Nikkei Asia опубликовал свой подробный анализ двусторонних отношений России и Китая, а также выводы об их влиянии на политику других стран. Ключевым событием и отправной точкой аналитик из Токио считает встречу Владимира Путина с Си Цзиньпином, которая состоялась в ходе мартовского визита китайского лидера в Москву.

По словам японского обозревателя, во время тех переговоров российский президент обещал своему китайскому коллеге завершить конфликт в Восточной Европе победой России в течение ближайших пяти лет.

Военно-политическая ситуация была в то время очень неблагоприятной для Российской Федерации, однако Путин заверил своего китайского коллегу, что Россия в конце концов преодолеет эти огромные трудности.

Фото: tgstat.ru

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Автор: vizitka01

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