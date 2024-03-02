Президент РФ подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе

Президент России Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, сообщает “Толк” со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

“Призывать в 2024 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности”, — говорится в документе.

Указ вступил в силу 1 марта. На основании указа начинается рассылка повесток.

Теперь власти регионов должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военные сборы и их проведением.

Военные сборы проводятся ежегодно и продолжаются не более двух месяцев. Участников размещают в пунктах постоянной дислокации воинских частей, в учебных центрах или лагерях.

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Взято отсюда