Президент РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Верховный главнокомандующий поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС РФ

Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

– Уважаемые товарищи! Друзья!

Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе – с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России.

Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь её, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями…