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Президент РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества

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Президент РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Верховный главнокомандующий поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал ВС РФ

Президент России, верховный главнокомандующий ВС РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

– Уважаемые товарищи! Друзья!

Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных Сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества!

Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе – с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России.

Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов.

Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь её, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями…

Президент также добавил, что с учетом реального боевого опыта продолжится укрепление Вооруженных Сил, обеспечение их постоянного технического переоснащения и модернизации. 

По словам Путина, сегодня доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах уже достигла 95 процентов, а морской составляющей «ядерной триады» – почти 100 процентов.

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Взято отсюда

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