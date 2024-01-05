Президент РФ Путин присвоил алтайскому полку почетное наименование “гвардейский”

Почетное наименование присвоено “За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество”, проявленные личным составом полка в бою

Владимир Путин присвоил 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) почетное наименование “гвардейский”, сообщает “Толк” со ссылкой на соответствующий указ.

“За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: 1. Присвоить 10 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 10 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты”, – указано в документе.

10-й полк РХБЗ расквартирован в селе Топчиха Алтайского края и имеет на вооружении тяжелые огенеметные системы ТОС-1А “Солнцепек”. Такая техника предназначена для сплошного и объемного поражения.

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