Президент России предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

Глава государства считает, что выпускники сами должны определиться, какой именно предмет они хотят пересдать до поступления в вуз

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Выпускники, которые не довольны своими результатами ЕГЭ, должны получить возможность на пересдачу экзамена по одному из предметов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином Дворе в Москве.

“ЕГЭ вызывает споры. Механизм должен совершенствоваться. Предлагаю дать выпускникам второй шанс, по выбору самого ученика пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах”, – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что нагрузка в школах на детей сейчас колоссальная и многие родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам. Но не всем семьям такая дополнительная финансовая нагрузка под силу. Путин поручил правительству разобраться с этой проблемой.

Горняк22



Источник