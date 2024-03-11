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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Удивительное произошло на сцене, когда лед тронулся и президент США, Джо Байден, пошел в разнос, ошеломив своих конкурентов. Во время своего выступления перед Конгрессом он начал говорить не по шаблону, убирая в сторонку заготовленный текст. Что удивило всю аудиторию, так это заявление Байдена, приглашающее отправиться вместе с ним в Москву.

Перед этим, конечно же, были перечислены другие города, такие как Берлин и Торонто. Но тем, что стало главной изюминкой президентской речи, стала столица России. Байден заявил, что именно там можно приобрести лекарства по цене, которая составляет всего 40% от стоимости, за которую они продаются в Америке.

Другими словами, президент США по сути говорит: “Посмотрите, у русских лекарства дешевле, чем у нас, и вам приходится переплачивать за них. Но если вы отдадите свои голоса в нашу пользу, то мы сделаем все возможное, чтобы необходимые препараты стали более доступными для вас.”



Фото: live24.ru

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Автор: vizitka01

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