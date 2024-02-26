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Президент Украины допустил дальнейшую потерю территорий

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По данным Владимира Зеленского, соотношение численности солдат ВСУ с армией РФ сейчас составляет один к семи

Президент Украины допустил дальнейшую потерю территорий

Владимир Зеленский / Фото: Oleg Petrasyuk / EPA/ТАСС

Украина может потерять еще больше территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет ТАСС.

На пресс-конференции в Киеве он указал на нехватку людей в ВСУ, отметив, что соотношение сил с армией РФ сейчас составляет один к семи, а “чтобы оттеснить россиян, оно должно быть один к полтора”.

И пока Украина не будет иметь численного превосходства, она будет терять территории, утверждает президент.

“Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей”, – сказал он.

На днях Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления в Черном море и зоне спецоперации.

город Горняк

Источник

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