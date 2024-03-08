Президент Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Глава государства пожелал счастливых мгновений и успехов во всем

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Глава государства пожелал взаимопонимания, успехов и счастливых мгновений, сообщает РИА Новости.

“Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением. Заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам”, – отметил глава государства.

В своем поздравлении президент подчеркнул, что женщины поражают мужчин своим умением все делать быстро, скоро и одновременно тщательно, учитывая все детали.

“Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С международным женским днем!”, – отметил Путин.

Также Путин обратился к женщинам, которые находятся в зоне спецоперации и поддерживают российских бойцов.

“Они дают пример стойкости и уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне”, – заявил глава государства.

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Взято отсюда