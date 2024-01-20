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Президент Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

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Президент Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

В 2023 году президент поучаствовал в крещенских купаниях в Подмосковье

В ночь с 18 на 19 января президент России Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях. Об этом рассказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, окунался ли президент в прорубь, представитель Кремля сказал: “Да, традиционно он это делал по случаю Крещения”.

Кремль впервые сообщил о том, что Путин окунулся в прорубь, в 2018 году. По словам Пескова, президент следовал этой традиции и ранее, но делал это в непубличной, спокойной обстановке.

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Взято отсюда

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