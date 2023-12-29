Президентская библиотека к Году семьи

Новый 2024-й год указом Президента Российской Федерации объявлен Годом семьи. Президентская библиотека формирует коллекцию «Семья и традиционные семейные ценности в России как основа российской государственности», которая основана на исследованиях, публицистических материалах, периодических изданиях, архивных документах, изобразительных источниках. Коллекция включает в себя три раздела: «Семья и традиционные семейные ценности в современной России», «История семьи и традиционных семейных ценностей в России», «Семейный фотопортрет в отечественной истории».

На основе материалов из фонда библиотеки показана история развития института семьи в России со времён Древней Руси до настоящего времени. Значительное внимание уделено государственной политике по сохранению и укреплению семейных ценностей в Российской империи, Советском Союзе и Российской Федерации. Представлены сюжеты по оказанию помощи семьям военных и государственных служащих. Также в коллекции раскрываются особенности семейных отношений различных народов России, вопросы воспитания детей.

Коллекция размещена на портале Президентской библиотеки в соответствии с указом Президента России № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», текст которого опубликован на портале библиотеки. К традиционным ценностям относятся не только жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, но также «высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд…».

«Семейность и общинность были искони отличительною чертою характера русского народа», – пишет Леонид Вейнберг в книге «О крестьянской семье» (1891), доступной в электронном читальном зале. «Едва возмужав, крестьянин стремился в семейный союз, а вслед затем и в общинный, если он не был общинником до первого союза. Положение вне этих двух союзов казалось крестьянину почти немыслимым».

Об исследовании народных традиций в своей книге «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков» (1857) рассказывает Иван Сахаров. Автор путешествовал по Тульской, Калужской, Орловской, Рязанской и Московской губерниям, изучая традиции и быт местных жителей. «В эти счастливые дни моей жизни, изучая русскую семейную жизнь, я внимательно вслушивался во все рассказы поселян, с тщательностью записывая все народные предания и поверья, большей частию со слов самих рассказчиков», – читаем у Сахарова. С большой теплотой автор пишет о русской жизни: «В родных напевах, которые так сладко говорят русской душе о родине и предках, в наших сельских думах, которые так умильно вспоминают о горе дедовском, в наших сказках, которые так утешно радуют русских детей, в наших играх, которыми утешается молодёжь после тяжких трудов, в наших свадьбах, в которых так резво веселится пылкая душа мужающих поколений, в суеверных повериях нашего народа, в которых отражается общая мировая жизнь – вмещается вся семейная русская жизнь».

Президентская библиотека продолжит пополнение цифровой коллекции «Семья и традиционные семейные ценности в России как основа российской государственности» в течение всего 2024 года.

Также Году семьи в Президентской библиотеке будут посвящены мероприятия. В апреле планируется проведение второй научно-практической конференции «Продвижение национального культурного наследия в электронной среде в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаевной Москальковой библиотекой запланированы совместные просветительские проекты, посвящённые Году семьи.

Взято отсюда.

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