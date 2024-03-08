При доставке очередной гумпомощи для бойцов СВО, в страшном ДТП погиб алтайский волонтер

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08 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Житель Волчихинского района, настоящий патриот нашей родины, друг и товарищ, доставивший для наших бойцов в зону проведения СВО тонны гуманитарной помощи Сергей Лунёв, утром 7 марта 2024 года трагически погиб в жутком ДТП, произошедшем в Воронежской области.

По информации предоставленной Главным Управлением МВД по Воронежской области, 07.03.2024г. примерно в 10.00 часов в Лискинском районе на 17 км. автодороги “М-4 “Дон” – Лиски”, по предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля “Лада-Веста”, местный житель, не убедился в безопасности своего маневра при развороте и допустил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «Ниссан-Паффайндер» с прицепом, под управлением 56-летнего жителя Алтайского края. От полученного удара автомобиль «Ниссан-Паффайндер» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения где допустил столкновение с автомобилем КамАЗ с прицепом, под управлением 65-летнего жителя Бобровского района.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан-Паффайндер» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Редакция портала “вРубцовске.ру” выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея. Он был очень хорошим и отзывчивым человеком, который всегда был готов прийти на помощь. Это на самом деле очень большая утрата, мы потеряли одного из настоящих патриотов нашей страны.

Еще раз подчеркнем, что Сергей Лунёв погиб во время доставки очередной гуманитарной помощи нашим бойцам. Трагедия произошла всего в 100 километрах от зоны проведения СВО.

Стоит отметить, что в феврале текущего года, Сергей, вместе со своим товарищем Денисом, доставили бойцам прямо на передовую, УАЗ “буханку” и гумпомощь от жителей города Рубцовска.

“Сергей был уникальным человеком, добрым и преданным общему делу. Мы познакомились с ним не так давно, но даже за это короткое время общения стало ясно, что это очень хороший человек и настоящий патриот”, – рассказал главный редактор портала “вРубцовске.ру” Сергей Сущевский.

“Сергей Лунёв, узнав, что жители города Рубцовска приобрели очередной автомобиль для бойцов, без всяких колебаний и условий вызвался помочь с его доставкой в зону проведения СВО. Для подготовки автомобиля, а именно, для оформления документов и ремонта, потребовалось определенное время и так совпало, что у нас все было готово за несколько дней до дня рождения Сергея, я позвонил ему и сообщил о том, что УАЗик готов и загружен. В дружеском разговоре, между делом он сказал, что хотел бы провести свой день рождения дома с семьей, но узнав о том, что мы готовы к передаче автомобиля, уже на следующий день приехал с Денисом в Рубцовск, где я передал им “буханку”, а через день, они были уже в пути к нашим бойцам, так что, с днем рождения мы его поздравляли, когда он был в дороге. В тот раз, как в принципе, много раз до этого, начиная с самого начала СВО, груз получилось доставить без поломок и происшествий. Очень жаль, что Сергея больше с нами нет. Светлая ему память”, – добавил главред портала.

Царствие небесное нашему дорогому другу и товарищу.

Фото: 36.мвд.рф, ok.ru, “вРубцовске.ру”

Автор: glavred

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