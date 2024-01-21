Больница. Скорая помощь Фото: Екатерина Жолнерова

Удар произошел утром в воскресенье, когда там наиболее многолюдно. Известно о 13 жертвах, еще 10 пострадали. Их число еще может вырасти

По меньшей мере 13 человек погибли при обстреле ВСУ микрорайона Текстильщик в Донецке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Атака началась утром в воскресенье, 21 января. Снаряды ВСУ упали на рынке посреди торговых рядов и магазинов.

“На месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения”, – написал Пушилин.

Было выпущено не менее шести снарядов калибром 155-мм, передает корреспондент РИА Новости.

Взято отсюда