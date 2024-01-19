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При пожаре в новосибирской гимназии погиб замдиректора школы охранников

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При пожаре в новосибирской гимназии погиб замдиректора школы охранников

Пожар в гимназии №10 в Новосибирске Фото: t.me/mchs54

Предположительная причина смерти мужчины – отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело, в прокуратуре начали проверку

При пожаре в гимназии №10 в Новосибирске умер 65-летний заместитель директора школы частного сыска и охраны – бывший военный, который обучал безопасному обращению с оружием. По данным “КП-Новосибирск”, мужчина, вероятно, запаниковал и не смог выбраться из загоревшегося подвала.

Возгорание началось в помещении с тиром, где находились два человека. Предварительно, огонь появился из-за неправильной работы со сваркой: искра попала на сетку, которой был обтянут тир. Когда начался пожар, один из находящихся там людей выбежал через эвакуационный выход.

Следствие предполагает, что мужчина отравился угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека”, в прокуратуре начали проверку.

Напомним, пожар в гимназии произошел утром 18 января. Там загорелся подвал, где находится частная школа по подготовке охранников. Из здания эвакуировали 500 учеников и 30 человек персонала.

Взято отсюда

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