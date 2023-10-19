При содействии спецподразделения Росгвардии пресечены нарушения миграционного законодательства
Бойцы ОМОН «Форпост» Управления Росгвардии по Алтайскому краю обеспечили силовое сопровождение межведомственных рейдовых мероприятий, проведенных сотрудниками регионального главка МВД России. На территории Алтайского края завершился 2-й этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», направленной на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных связанных с ней противоправных деяний. При участии спецподразделения Росгвардии в Целинном районе Алтайского края пресечены 164 административных правонарушения, совершенных иностранными гражданами, проживающими на территории края и незаконно осуществляющими трудовую деятельность, из них: 83 факта осуществления иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом; 61 факт несоответствие заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности; 20 фактов отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Целинным районным судом в отношении 20 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, приняты решения об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации. В отношении лица, незаконно привлекшего иностранных граждан к трудовой деятельности, а также предоставившего им помещения для проживания, составлено 146 административных материалов, из них 63 – по ч. 4 ст. 18.9 КРФоАП (неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета) и 83 – по ч. 1 ст. 18.15 КРФоАП (привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них патента).
горняк
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