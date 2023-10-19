Бойцы ОМОН «Форпост» Управления Росгвардии по Алтайскому краю обеспечили силовое сопровождение межведомственных рейдовых мероприятий, проведенных сотрудниками регионального главка МВД России. На территории Алтайского края завершился 2-й этап федеральной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023», направленной на выявление и пресечение каналов незаконной миграции, а также иных связанных с ней противоправных деяний. При участии спецподразделения Росгвардии в Целинном районе Алтайского края пресечены 164 административных правонарушения, совершенных иностранными гражданами, проживающими на территории края и незаконно осуществляющими трудовую деятельность, из них: 83 факта осуществления иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом; 61 факт несоответствие заявленной цели въезда фактически осуществляемой деятельности; 20 фактов отсутствия документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Целинным районным судом в отношении 20 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, приняты решения об административном выдворении за пределы территории Российской Федерации. В отношении лица, незаконно привлекшего иностранных граждан к трудовой деятельности, а также предоставившего им помещения для проживания, составлено 146 административных материалов, из них 63 – по ч. 4 ст. 18.9 КРФоАП (неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета) и 83 – по ч. 1 ст. 18.15 КРФоАП (привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них патента).

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